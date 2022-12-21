واتساب يطرح ميزة منتظرة للملايين

طرح تطبيق واتساب ميزة جديدة، تُمكّن المستخدمين من استعادة الرسائل المحذوفة من جانبه في غضون خمس ثوان.

ميزة جديدة

وفي السابق، كان هناك خياران متاحان فقط أمام المستخدم لحذف الرسائل على واتساب: الأول وهو: الحذف من أجلي، والذي يخفي الرسالة عن المستخدم، ولكنه يبقيها مرئية للجميع، أما الثاني فهو الحذف للجميع.

وإذا اختار مستخدم واتساب، الحذف من أجلي، عن طريق الخطأ، بدلا من الحذف للجميع، فإنه يفقد سيطرته بالكامل على الرسالة، دون أن يكون أمامه أي خيار لإصلاح هذا الخطأ، وهو ما كان مزعجًا في حال رغب في حذف شيء حساس من دردشة جماعية على سبيل المثال.

ومع دخول الميزة الجديدة، يمكن للشخص إذا حذف رسالة لنفسه فقط، عن طريق الخطأ، بدلا من الدردشة بأكملها، فلديه خيار جديد لإصلاح الخطأ، وهو حذف عن طريق الخطأ، والذي يُعيد الرسالة في حال لم يمرّ على حذفها أكثر من خمس ثوان، وهي مدة قد لا تكون طويلة لكنها كافية لإصلاح خطأ كهذا، فبمجرد استعادة الرسالة، يمكن للمستخدم إما اختيار تركها أو حذفها مرة أخرى للجميع هذه المرة.