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رسائل قابلة للقراءة مرة واحدة

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

2022-12-13 الساعة 10:02
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
المواطن - فريق التحرير

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اقتبس تطبيق المراسلة الفوري واتساب ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.

ميزة جديدة

ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة شاشة ثابتة سكرين شوت لها، وفقًا لموقع وابيتاإنفو.

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وتتشابه هذه الميزة مع تطبيق الفيديوهات القصيرة سناب شات، والذي يتيح أيضًا جعل الرسائل النصية تختفي، بمجرد أن يقرأها المستخدم ويغلق الدردشة.

مرة واحدة

وتم اكتشاف تطوير ميزة الرسائل القابلة للاطلاع عليها مرة واحدة الجديدة في النسخة التجريبية القادمة من واتساب، التي تحمل رقم “v2.22.25.20” لهواتف أندرويد، ومن المتوقع أن يتم طرحها خلال الأشهر المقبلة.

وشارك موقع وابيتاإنفو، لقطة شاشة ثابتة للميزة الجديدة، والتي تبين أنه من الممكن تفعيل ميزة عرض الرسالة مرة واحدة فقط.

خيارات متعددة

وتعد الميزة الجديدة أفضل من ميزة تتواجد حاليًا على واتساب، تسمى الرسائل الخفية، والتي تخفي كافة الرسائل المرسلة بعد فترة زمنية محددة، ويكون لدى المستخدمين 3 خيارات مهلة للاختيار من بينها، هي 24 ساعة، و7 أيام، و90 يومًا، ومع ذلك، تمنح هذه الميزة الأشخاص ما يكفي من الوقت والخيارات لمشاركة الرسائل من خلال عدة وسائل، هي النسخ وإعادة توجيه والتقاط لقطة شاشة.

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