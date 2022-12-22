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القرار سيجري تطبيقه مطلع العام المقبل

واشنطن بوست تسرّح موظفيها بعد إغلاق المجلة الأسبوعية

2022-12-22 الساعة 12:34
واشنطن بوست تسرّح موظفيها بعد إغلاق المجلة الأسبوعية
المواطن - فريق التحرير

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سرحت واشنطن بوست عددًا من موظفيها، بعد أسابيع من إعلان الصحيفة إغلاق مجلتها الأسبوعية وتسريح 11 موظفًا في غرفة التحرير.

التفاصيل

وقال فريد رايان، الرئيس التنفيذي لـواشنطن بوست، في بيان على حساب الصحيفة في تويتر: إن قرار التسريح سيجري تطبيقه في مطلع العام المقبل.

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وأردف رايان أن بعض هذه الوظائف ستكون في غرفة التحرير التي تضم أكثر من ألف فرد.

وتابع أن خطة تقليص عدد الوظائف لا تشير بأي حال من الأحوال إلى التخلي عن الطموحات، ولكن مثل أي عمل تجاري، لا يمكن للصحيفة الاستمرار في استثمار الموارد في مبادرات لا تلبي احتياجات القراء.

واشتدت الاضطرابات في واشنطن بوست بعد اجتماع مناقشة الخطط التحريرية المستقبلية، حيث فاجأ ناشر الصحيفة الموظفين بإعلان تخفيضات كبيرة في الوظائف، ثم ترك الاجتماع، ورفض الإجابة عن الأسئلة.

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