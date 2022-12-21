واشنطن تدعم أوكرانيا بمليار و850 مليون دولار

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أفصحت واشنطن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار و850 مليون دولار، وتضمنت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منظومة باتريوت.
وزار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، واشنطن، اليوم الأربعاء، حيث يلتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، ويقوم بإلقاء كلمة أمام جلسة للكونجرس في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.