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اتهمته بعدم المسؤولية

واشنطن ترد على تصريحات بوتين بشأن استخدام النووي

2022-12-08 الساعة 2:05
واشنطن ترد على تصريحات بوتين بشأن استخدام النووي
المواطن - فريق التحرير

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اتهمت واشنطن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـعدم المسؤولية، بعد تصريحاته أمس الأربعاء عن مخاطر اللجوء إلى الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا.

واشنطن ترد على بوتين

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الرد مباشرة على بوتين، لكنه قال: إن أي استخفاف في الحديث عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق.

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جاء ذلك بعدما صرح الرئيس الروسي بأن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية سوى ردٍّ على ضربة معادية من هذا النوع على أراضيها.

أمر غير مسؤول

وتابع برايس أن القوى النووية في أنحاء العالم، بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا نفسها، كانت واضحة منذ الحرب الباردة في أن الحرب النووية لا يجب خوضها أبدًا ولا يمكن كسبها أبدًا.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نعتقد أن أي خطاب آخر، سواء كان تهديدًا نوويًّا أو حتى إثارة شبح استخدام أسلحة نووية تكتيكية، أمر غير مسؤول. إنه أمر خطير ويتعارض مع روح ذلك البيان الذي كان في صميم نظام منع الانتشار النووي منذ الحرب الباردة.

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