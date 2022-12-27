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اعتقلوا بسبب ممارسة حرياتهم بشكل سلمي

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي

2022-12-27 الساعة 12:19
واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي
المواطن - فريق التحرير

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إلى ضرورة الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي في إيران.

الإفراج غير المشروط

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بالإفراج غير المشروط عن جميع من تم سجنهم في إيران بسبب ممارسة حرياتهم بشكل سلمي.

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ولفت برايس على تويتر إلى مساندة واشنطن لنساء إيران بعد طرد طهران من لجنة المرأة في الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر.

وأردف المتحدث الأمريكي أن الكفاح من أجل حصول نساء إيران على حقوقهن مستمر.

الاحتجاجات في إيران

وفي وقت سابق، أشارت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي باستمرار إدارة الرئيس جو بايدن في محاسبة المسؤولين عما وصفته بالعنف العشوائي ضد الاحتجاجات في إيران.

وتابعت اللجنة عبر حسابها على تويتر، الأحد، أنه يجب الرد بقوة على تزايد وتيرة الملاحقات القضائية وتنفيذ أحكام الإعدام من جانب النظام الإيراني.

وتجاوزت الاحتجاجات في إيران يومها المائة رغم قمع النظام لها بوحشية وإعدام البعض من المشاركين لبث الرعب في النفوس، ورغم دخول عامل طبيعي تمثل بقساوة الطقس وتساقط الثلوج في بعض المدن.

وبعد مرور 100 يوم على الاحتجاجات العارمة في إيران، لا تزال السلطات الإيرانية تنسب مطالب المحتجين، بما في ذلك الحق في حرية ارتداء الملابس، إلى “مؤامرة” الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان يطلق عليهما النظام الإيراني صفة “الأعداء”.

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