واشنطن تعاقب أفرادًا وشركات سهلوا لحزب الله شراء الأسلحة

فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات على أفراد وشركات لتقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله في لبنان وتسهيل شراء أسلحة لها، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

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وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لحزب الله، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة، وفقًا لرويترز.

وعرفت الوزارة، الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات الجديدة، بأسماء عادل محمد منصور، الذي كان يقود مؤسسة شبه مالية يديرها حزب الله، وحسن خليل، الذي عمل على شراء أسلحة لصالح حزب الله، وناصر حسن الذي عمل مع جهة قدمت خدمات مالية للجماعة، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة.