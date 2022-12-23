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كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، أن إيران تواصل نشر الأسلحة لوكلائها في المنطقة، مشيرًا إلى مسيراتها (درون) تهدد أمن المنطقة.
وأردف مايكل كوريلا، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، أن إيران تواصل تقويض الأمن وتهديد الممرات المائية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها تستخدم الميليشيات والمسيرات لتهديد أمن المنطقة.
كذلك قال قائد القيادة المركزية الأمريكية: إن إيران تواصل الاستيلاء على شحنات السفن في المياه الدولية، وتهاجم القوات الأمريكية في سوريا والعراق.
ولفت إلى أن النظام الإيراني يمول ويدعم الإرهاب ويتحدى القانون الدولي، مؤكدًا أن أنشطة طهران المزعزعة تهدد الأمن العالمي، فيما كشف أن واشنطن تعمل على تقنيات جديدة لمواجهة خطر مسيرات إيران.