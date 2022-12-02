واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين

عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، 3 مسؤولين كوريين شماليين بارزين على صلة ببرامج الأسلحة في بلادهم، بعد أن أجرت بيونجيانج أحدث وأكبر تجربة لها لصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي.

أسماء المسؤولين

والمسؤولون الثلاثة الذين تم فرض عقوبات عليهم هم جون إيل هو ويو جين وكيم سو جيل، والذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي جميعًا في قائمة عقوباته في إبريل، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة أن جون إيل هو ويو جين كانت لهما أدوار رئيسية في تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية أثناء عملهما كنائب مدير ومدير، على الترتيب، لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، بحسب رويترز.

وبحسب البيان فإن كيم سو جيل شغل منصب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري في الفترة من 2018 إلى 2021 وأشرف على تنفيذ القرارات المتعلقة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.