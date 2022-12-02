واشنطن توافق على بيع صفقة صواريخ لفنلندا

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، على البيع المحتمل لصواريخ Stinger Man المحمولة والمعدات ذات الصلة إلى فنلندا بتكلفة تقدر بـ 380 مليون دولار.
وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن المتعهدين الرئيسيين سيكونان شركة “ريثيون للصواريخ والصناعات الدفاعية” وشركة “لوكهيد مارتن”.
وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، قدّمت فنلندا والسويد في مايو طلبًا مشتركًا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لتتخلّى بذلك الدولتان الإسكندنافيتان عن عقود من عدم الانحياز العسكري.
ولكي تصبح فنلندا والسويد عضوين في الأطلسي يتعيّن على جميع الدول الـ30 الأعضاء في التحالف أن تصادق على طلبهما، وهو أمر قامت به حتى اليوم كلّ الدول الأعضاء باستثناء تركيا والمجر.