واشنطن: لا نساعد أوكرانيا على تنفيذ هجمات خارج حدودها

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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لن تساعد أوكرانيا أو تشجعها على تنفيذ هجمات خارج حدودها.
جاء ذلك بعدما أظهرت أوكرانيا قدرة واضحة على ما يبدو على اختراق المجال الجوي الروسي لمئات الكيلومترات ومهاجمة قواعد جوية روسية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحافيين: لا نساعد أوكرانيا على الهجوم خارج حدودها. ولا نشجع أوكرانيا على الهجوم خارج حدودها، مضيفًا أن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا ما تحتاجه للاستخدام على أراضيها للدفاع عن نفسها، وفقًا لرويترز.
ولم تعلن كييف بشكل مباشر مسؤوليتها عن الهجمات، لكنها احتفت بها. وقال برايس: إنه لا يوجد ما يؤكد أن الهجمات نفذتها أوكرانيا.