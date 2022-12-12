والدة البلوجر هدير عاطف: ابنتي انفصلت عن زوجها منذ أسبوع ولا علاقة لها بالنصب

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باشرت جهات التحقيق بمحكمة التجمع الخامس منذ قليل تحقيقاتها في واقعة البلوجر هدير عاطف وزوجها وشقيقته لقيامهما بالنصب والاحتيال علي المواطنين.
وأفادت والدة البلوجر هدير عاطف أن ابنتها لم تشترك مع طليقها بلال في عملية النصب والاحتيال، التي قام بها في حق أكثر من 60 ضحية، وأنها قد انفصلت عنه منذ أسابيع وقطعت صلتها بأعماله وتجارته.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق، القبض على بلوجر وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من 16 مواطنًا باتهام هدير عاطف بلوجر أزياء وزوجها له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم، والتحصيل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.
وقيام البلوجر المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه، بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.