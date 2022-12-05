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والدة الزميل محمد الغبيشي في ذمة الله

2022-12-05 الساعة 10:50
والدة الزميل محمد الغبيشي في ذمة الله
المواطن - الرياض

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل في صحيفة “المواطن” محمد الغبيشي.

أسرة “المواطن” تعزي الغبيشي، وتسأل المولى- عز وجل- أن يغفر للفقيدة ويرحمها ويسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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