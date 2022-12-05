والدة الزميل محمد الغبيشي في ذمة الله

#مجلس_الوزراء يعقد يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق للسابع من شهر ديسمبر 2022م، جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).



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