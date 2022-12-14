وزارة البيئة تدعو البدلاء لوظائف التعاقد على الوظائف الرسمية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة البدلاء من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المعلن عنها بنظام التعاقد على وظائف رسمية بتاريخ 1443/11/20هـ، وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد.

التواصل مع المرشحين

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المرشحين عن طريق رسائل SMS لإجراء الكشف الطبي من خلال عيادات اللياقة التابعة لوزارة الصحة.

رابط الاستعلام

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن التواصل مع المرشحين من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا).