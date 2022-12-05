وزارة البيئة تعلن نتائج المرشحين لوظائف حراس الأمن

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوة المرشحين المتقدمين على وظائف (حراس الأمن) التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي في الفروع، والمعلن عنها بتاريخ 1444/09/09هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
– فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة.
– فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان.
– فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عسير.
وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن الاطلاع والتحقق من النتائج في حالة الترشح بزيارة الرابط: اضغط هنا