وزارة البيئة تعلن نتائج المرشحين لوظائف حراس الأمن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوة المرشحين المتقدمين على وظائف (حراس الأمن) التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي في الفروع، والمعلن عنها بتاريخ 1444/09/09هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.