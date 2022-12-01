وزارة الصحة تعلن وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف (رجال / نساء) لفئة اختصاصي غير طبيب لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات، أوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذه التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- وثيقة التخرج، مُوضَّحٌ فيها التقديرُ العام، والنسبةُ المئوية أو المعدلُ التراكمي، وتاريخ التخرج.

2- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

3- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

4- شهادة بِرِنْت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

التخصصات المطلوبة:

– أشعة.

– فيزياء طبية.

– تصوير ثدي.

– جودة صحية.

– أشعة علاجية

– علاج تنفُّسي.

– معلوماتية صحية.

– خدمات طبية طارئة.

– حوادث وإسعاف.

– موجات صوتية.

أماكن العمل:

– ديوان الوزارة بالرياض.

– الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا