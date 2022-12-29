وزارة الصحة تعلن وظائف صحية لحملة الدبلوم بمختلف المناطق

أعلنت وزارة الصحة توفر وظائف صحية لحملة الدبلوم (فني تروية قلب) بمختلف المناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– فني تروية قلب.

التخصص الرئيسي:

– تروية القلب.

المؤهل:

(1) دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوي.

(2) دبلوم ثلاث سنوات ونصف بعد الثانوي.

(3) دبلوم سنتين بعد الثانوي.

(4) دبلوم سنتين ونصف بعد الثانوي.

الشروط:

– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي قريبا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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