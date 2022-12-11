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لمواجهة مخاطر السيول

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة بالأودية

2022-12-11 الساعة 1:06
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة بالأودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، أنه تم رصد ميزانية خاصة للسيول لتعزيز جودة الحياة والتقليل من المخاطر.

وأضاف الحقيل، خلال جلسات ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”: “ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة بالأودية لتفادي أخطار السيول”.

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نسب التملك

وتابع الحقيل أن الإسكان خدم مليوناً و400 ألف أسرة ونسب التملك تسير كما هو مخطط لها والعام القادم ستزداد إلى 1%.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، و”دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية”، و”أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.

 

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