وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة بالأودية

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، أنه تم رصد ميزانية خاصة للسيول لتعزيز جودة الحياة والتقليل من المخاطر.

وأضاف الحقيل، خلال جلسات ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”: “ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة بالأودية لتفادي أخطار السيول”.

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية: لتعزيز جودة الحياة والتقليل من المخاطر.. رصدت ميزانية خاصة للسيول #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/1RCWqJ5Hom — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

نسب التملك

وتابع الحقيل أن الإسكان خدم مليوناً و400 ألف أسرة ونسب التملك تسير كما هو مخطط لها والعام القادم ستزداد إلى 1%.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية: الإسكان خدم مليون و400 ألف أسرة ونسب التملك تسير كما هو مخطط لها والعام القادم ستزداد إلى 1% #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/WO2Tmax6gX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، و”دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية”، و”أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.