وزير التخطيط: رؤية 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات بدأنا فيها قبل 7 سنوات

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن رؤية 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات بدأنا فيها قبل 7 سنوات.

وقال الإبراهيم، خلال فعاليات ملتقى الميزانية 2023 التي انطلقت صباح اليوم الأحد، إن 60% من السكان تحت عمر 30 و41% تحت 25 وهي فرصة لخلق عناصر إنتاجية.

فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات بدأنا فيها قبل 7 سنوات#ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/GWpO2ko1P8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

السيطرة على الإنفاق

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط أن المالية العامة مستقلة نوعا ما، ومع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الإنفاق ونجعله مستقرًا.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط: المالية العامة مستقلة نوعا ما، ومع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الانفاق ونجعله مستقرًا #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/biOSBuwZUY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، و”دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية”، و”أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.