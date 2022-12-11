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مع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الإنفاق ونجعله مستقرًا

وزير التخطيط: رؤية 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات بدأنا فيها قبل 7 سنوات

2022-12-11 الساعة 11:23
وزير التخطيط: رؤية 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات بدأنا فيها قبل 7 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن رؤية 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات بدأنا فيها قبل 7 سنوات.

وقال الإبراهيم، خلال فعاليات ملتقى الميزانية 2023 التي انطلقت صباح اليوم الأحد، إن 60% من السكان تحت عمر 30 و41% تحت 25 وهي فرصة لخلق عناصر إنتاجية.

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السيطرة على الإنفاق

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط أن المالية العامة مستقلة نوعا ما، ومع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الإنفاق ونجعله مستقرًا.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، و”دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية”، و”أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.

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