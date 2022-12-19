وزير الثقافة يطلع أمير الرياض على المبادرات الثقافية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

واستمع سموه إلى إيجاز عن المبادرات الثقافية ضمن إستراتيجية الوزارة لمنطقة الرياض والمشروعات المواكبة لرؤية المملكة 2030, وأهداف وزارة الثقافة من خلال الإستراتيجية الوطنية للثقافة عبر إثراء نمط حياة الفرد الثقافية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي مع العالم، وتمكين وتشجيع المشهد الثقافي السعودي.

ونوه الأمير فيصل بن بندر بالجهود التي تقدمها الوزارة بقيادة سمو الأمير بدر بن عبدالله ودورها الريادي في تعزيز الثقافة الوطنية وتاريخ الموروث الثقافي والاعتزاز به.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز وأمين مجلس منطقة الرياض علوش السبيعي.