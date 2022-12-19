Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن إستراتيجية الوزارة في إطار رؤية 2030

وزير الثقافة يطلع أمير الرياض على المبادرات الثقافية بالمنطقة

2022-12-19 الساعة 2:16
وزير الثقافة يطلع أمير الرياض على المبادرات الثقافية بالمنطقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
واستمع سموه إلى إيجاز عن المبادرات الثقافية ضمن إستراتيجية الوزارة لمنطقة الرياض والمشروعات المواكبة لرؤية المملكة 2030, وأهداف وزارة الثقافة من خلال الإستراتيجية الوطنية للثقافة عبر إثراء نمط حياة الفرد الثقافية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي مع العالم، وتمكين وتشجيع المشهد الثقافي السعودي.
ونوه الأمير فيصل بن بندر بالجهود التي تقدمها الوزارة بقيادة سمو الأمير بدر بن عبدالله ودورها الريادي في تعزيز الثقافة الوطنية وتاريخ الموروث الثقافي والاعتزاز به.
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز وأمين مجلس منطقة الرياض علوش السبيعي.

أمير الرياض

قد يهمّك أيضاً
Img

ضوابط الإعلانات والمقابلات الوظيفية خطوة لتصحيح أخطاء التوظيف

Img

جولة تفقدية لـ إنفانتينو في البيت السعودي بصحبة عبدالعزيز بن تركي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية