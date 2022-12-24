وزير الحج الأسبق محمود سفر في ذمة الله

توفى وزير الحج الأسبق، الدكتور محمود بن محمد سفر، اليوم السبت، عن عمر يناهز 82 عامًا.

رجل دولة كفء

ونعى عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، الدكتور محمود سفر، فقال الإعلامي مفيد النويصر: “توفي قبل قليل الدكتور محمود سفر السفياني، وزير الحج الأسبق رحمه الله”.

ونشر الدكتور هاشم عبده هاشم عضو مجلس الشورى على حسابه بموقع “تويتر”، صورة تجمعه بوزير الحج الأسبق، قائلًا: “أبلغني الصديق خالد الحسيني قبل قليل بخبر وفاة معالي الدكتور محمود سفر الرجل الإنسان والمهذب ورجل الدولة الكفء والصديق الصدوق”.

وأضاف “ليس بيدينا إلا الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولأهله وذويه بالصبر والسلوان وإنا لفقده لمحزونون”.

كما نعت جامعة الخليج العربي بالبحرين، رئيسها الأول الدكتور محمود بن محمد بن سفر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

سيرة ذاتية

يذكر أن الدكتور محمود سفر ولد في مكة المكرمة 27 أكتوبر 1940، وتلقى تعليمه العام بالمملكة، ودرس الابتدائية، والمتوسطة والثانوية بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة في العام 1964، ثم نال درجة الماجستير في ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وحصل على الدكتوراه في الهندسة الجيوتقنية من جامعة ولاية كارولينا الشمالية في عام 1972، ونال دبلوم الإدارة العليا من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا في عام 1980.

وعمل الراحل معيدًا بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود خلال عامي 1964 إلى 1965، كما قام بالتدريس بجامعة كارولينا الشمالية، وعُين أستاذًا مساعدًا لمادة “ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات” بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود.

كما كان عضوًا في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بمجلس التعاون الخليجي عن المملكة، وكان وزيرًا للحج.

“المواطن” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وتسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى.