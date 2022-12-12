وزير الخارجية ردًا على سؤال بشأن اتفاقيات أبراهام: جوابنا واضح وهو دولة فلسطينية

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة الثابت بشأن القضية الفلسطينية، وذلك خلال رده على سؤال بشأن اتفاقيات أبراهام.
فيديو | في سؤال وُجه لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بشأن اتفاقيات أبراهام؟قد يهمّك أيضاً
الأمير فيصل بن فرحان: جوابنا واضح وهو دولة فلسطينيةpic.twitter.com/BWQBqdSmUl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2022
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر السياسات العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وحسب مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، ردّ الأمير فيصل بن فرحان على سؤال حول “اتفاقيات أبراهام”، قائلًا “ما السؤال؟”، ليجيب عليه المحاور “ما الجواب؟”.
وعليه، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: “جوابنا واضح وهو دولة فلسطينية”.
ودائمًا ما تجدد المملكة التأكيد على موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية بمختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية، حيث لا تزال القضية الأولى للمملكة.
وتشير المملكة أيضًا إلى أنها لم ولن تتوانى في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.