وزير الخارجية: فشل الاتفاق النووي الإيراني يدخل المنطقة مرحلة خطيرة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جدًا.

نقطة بداية

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر السياسات العالمية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يكون “نقطة بداية” وذلك لمعالجة بعض نقاط العجز والضعف في الاتفاق.

وأشار إلى “نحن سمعنا من الإيرانيين أنه ليس لديهم اهتمام في الحصول على سلاح نووي، ولكن نحتاج إلى ضمانات أكثر”.

منطقة خطرة

وأضاف: “إذا لم ندخل في اتفاق نووي فلا يمكن توقع ما قد يحدث، نحن في منطقة خطيرة للغاية، لذلك علينا أن نصل إلى اتفاق أقوى”.

أسعار النفط

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية إن “أسعار النفط منصفة الآن ومستقرة”. وأضاف أن “سعر النفط يجب أن يكون منصفًا للمستهلك والمنتج، وشرحنا لأمريكا ذلك”.