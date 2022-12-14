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خلال زيارته مقر شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية

وزير الدفاع خالد بن سلمان على متن طائرة التايفون القتالية

2022-12-14 الساعة 12:18
وزير الدفاع خالد بن سلمان على متن طائرة التايفون القتالية
المواطن - فريق التحرير

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زار الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع مقر شركة بي إيه إي سيستمز (BAE Systems) بمدينة وارتون، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للمملكة المتحدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الشركة معالي رئيس أركان القوات الجوية البريطانية الفريق الأول السير مايك ويجستون، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العربية السعودية العميد جيمي بيغوت، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بي أيه إي سيستمز الدكتور تشارلز وودبيرن.

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طائرات التايفون

وجرى خلال الزيارة تقديم إيجاز لوزير الدفاع عن القدرات المتفوقة لطائرة التايفون وأنظمتها القتالية، كما استمع سموه لشرح حول خطط وإستراتيجيات الشركة المستقبلية، وتضمن ذلك برنامج القدرات الجوية القتالية المستقبلية، وتطوير الأنظمة الجوية، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بينها وبين القوات المسلحة السعودية، والتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، حققت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات في مجالات نقل التقنية والخبرات للمملكة، والتعاون مع القطاع الصناعي السعودي، حيث توّجت هذه الجهود بتجميع أول طائرة تدريب نفاثة، إضافةً لتصنيع بعض أجزائها في المملكة العربية السعودية، مما سيسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات العسكرية.

بعد ذلك قام وزير الدفاع بزيارة لموقع تطوير وتصميم أنظمة الطيران التابعة للشركة، واطلع على عدد من النماذج الخاصة بطائرات التايفون، والأنظمة الحديثة التي تستخدم في الطيران.

حضور الجانبين

حضر الزيارة من الجانب السعودي، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي رئيس مشروع سلام اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الربيعة، ومدير البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي اللواء صلاح الدين الفواز، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.

ومن الجانب البريطاني المدير العام لقطاع الصناعة والأمن التجاري والاقتصادي أفريل جوليف، ومدير عام مشاريع القوات المسلحة السعودية بوزارة الدفاع البريطانية اللواء كريس سنيث، ومدير شركة بي أيه إي سيستمز في المملكة العربية السعودية سايمون بارنز، والمستشار العسكري لشركة بي أيه إي سيستمز السير آندي بولفور، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين في الجانبين.

 

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