وزير الرياضة مهنئًا منتخب المغرب: كل التوفيق بالخطوات المقبلة

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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة إلى منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وذلك بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.
وغرد وزير الرياضة قائلًا: “ألف مبروك لمنتخب أسود الأطلس الشقيق، الفوز والتأهل لدور الثمانية، مبروك للكرة العربية، وكل التوفيق في الخطوات المقبلة”.
وكان الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد نشر مقطع فيديو له عبر حسابه في “تويتر” وهو يقفز فرحًا بعد تأهل بلاده لربع نهائي كأس العالم.
وظهر أشرف بن عياد في مقطع الفيديو وهو يقفز فرحًا عقب إعلان تأهل منتخب الأسود لدور ربع النهائي حيث قفز عدة مرات تعبيرًا عن سعادته بتأهل منتخب أسود الأطلس إلى دور الثمانية من المونديال.
وتُوج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة رجل مباراة المغرب ضد إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد أن تألق في ركلات الترجيح وقاد أسود الأطلس لربع نهائي المونديال.