وزير الرياضة: نجوم الأخضر ما قصروا وخيرها في غيرها

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالة إلى لاعبي المنتخب السعودي بعد الخروج من كأس العالم قطر 2022، عقب الخسارة من المنتخب المكسيكي بنتيجة 2/ 1.

نجوم الأخضر لم يقصروا

وغرد وزير الرياضة قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “شكرًا لنجومنا ما قصرتوا، وشكرًا لجمهورنا وخيرها في غيرها للجميع”.

محمد العويس يتألق أمام المكسيك

وشهدت بداية الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من منتخب المكسيك وسط تألق كبير من الحارس محمد العويس الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق للمنتخب المكسيكي.