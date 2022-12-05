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وزير الرياضة يلتقي الأسرة الأولمبية الآسيوية

2022-12-05 الساعة 3:38
وزير الرياضة يلتقي الأسرة الأولمبية الآسيوية
المواطن - عاطف عبداللطيف

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التقى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، الأسرة الأولمبية الآسيوية المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، والذي يقام للمرة الأولى في المملكة خلال الفترة من ٤ إلى ٧ ديسمبر الجاري بالرياض.

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وكتب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: يسعدني الترحيب بالأسرة الأولمبية الآسيوية المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي يقام للمرة الأولى في المملكة خلال الفترة من ٤ – ٧ ديسمبر بالرياض.

الرياضة في آسيا

وأضاف الوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم: أتمنى للجميع طيب الإقامة، واجتماعات مثمرة لمستقبل مميز للرياضة الآسيوية.

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