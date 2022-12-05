وزير الرياضة يلتقي الأسرة الأولمبية الآسيوية

التقى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، الأسرة الأولمبية الآسيوية المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، والذي يقام للمرة الأولى في المملكة خلال الفترة من ٤ إلى ٧ ديسمبر الجاري بالرياض.

المرة الأولى

وكتب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: يسعدني الترحيب بالأسرة الأولمبية الآسيوية المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي يقام للمرة الأولى في المملكة خلال الفترة من ٤ – ٧ ديسمبر بالرياض.

الرياضة في آسيا

وأضاف الوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم: أتمنى للجميع طيب الإقامة، واجتماعات مثمرة لمستقبل مميز للرياضة الآسيوية.