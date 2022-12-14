وزير الرياضة يلتقي برئيس الفيفا بمباراة الأرجنتين وكرواتيا

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بالسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على هامش حضورهما لـ مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” صورًا للقاء الذي جمع بين الأمير عبدالعزيز الفيصل وإنفانتينو.

الأرجنتين وكرواتيا

ونجح النجم ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز الكبير على منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي.

وكان ليونيل ميسي سجل هدف التقدم لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء، ثم عزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب التانجو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، صنع ميسي الهدف الثالث لمنتخب التانجو الذي أحرزه اللاعب ألفاريز في الدقيقة الـ70.

وتأهل منتخب التانجو إلى نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 1930 و1978 و1986 و1990 و2014، ليواجه الفائز من مباراة المغرب وفرنسا يوم الأحد المقبل في النهائي.