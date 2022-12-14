Icon

مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يلتقي برئيس الفيفا بمباراة الأرجنتين وكرواتيا

2022-12-14 الساعة 12:53
وزير الرياضة يلتقي برئيس الفيفا بمباراة الأرجنتين وكرواتيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بالسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على هامش حضورهما لـ مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” صورًا للقاء الذي جمع بين الأمير عبدالعزيز الفيصل وإنفانتينو.

قد يهمّك أيضاً
Img

أسعار تأمين السيارات خارج الرياض أقل من داخلها

Img

بحضور ولي العهد.. جامعة الملك سعود تمنح الرئيس الصيني الدكتوراه الفخرية

الأرجنتين وكرواتيا

ونجح النجم ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز الكبير على منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي.

وزير الرياضة مع رئيس الفيفا - مباراة الأرجنتين وكرواتيا

وكان ليونيل ميسي سجل هدف التقدم لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء، ثم عزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب التانجو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، صنع ميسي الهدف الثالث لمنتخب التانجو الذي أحرزه اللاعب ألفاريز في الدقيقة الـ70.

وتأهل منتخب التانجو إلى نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 1930 و1978 و1986 و1990 و2014، ليواجه الفائز من مباراة المغرب وفرنسا يوم الأحد المقبل في النهائي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا
كأس العالم

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا

كأس العالم
احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث
العالم

احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث

العالم
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...
كأس العالم

دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...

كأس العالم
إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي
الرياضة

إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي

الرياضة
كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث
العالم

كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث

العالم
مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...
السعودية اليوم

مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...

السعودية اليوم
تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...
العالم

تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...

العالم