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وزير الشؤون الإسلامية: الفكر الإخواني سمي بالصحوي تلطيفًا فكان تدميرًا

2022-12-04 الساعة 8:02
وزير الشؤون الإسلامية: الفكر الإخواني سمي بالصحوي تلطيفًا فكان تدميرًا
المواطن - الرياض

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ أن أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء الوطن، مشيرًا إلى أنه خلال عمله في إمارة الرياض تم تكليفه بملف المخالفين والمتجاوزين فكريًا، مشيرًا إلى أن الفكر الإخواني تمت تسميته في المملكة باسم التفكير الصحوي تلطيفًا لكنه كان مدمرًا للمجتمع.

 

وأضاف خلال استضافته في برنامج الراصد إن منابر الجمعة كانت منبر من لا منبر له وكان هناك مقاومة من البعض، وقلنا لمن لا يتبع الأنظمة “ارتاح واستريح”.

 

وتابع : عانيت من الإجرام الممارس ضدي وضد أسرتي وقد يكون “إبليس” أرحم من الصحويين عليّ وحتى أولادي لم يسلموا من أذاهم.

ولفت إلى أنه عين في الإفتاء بداية حياتي الوظيفية وكانت جماعة التبليغ موجودة بشدة وطلب الإعفاء من وظيفتي في تلك الفترة.

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