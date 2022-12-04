وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ: إن منابر الجمعة كانت منابر من لا منبر له، وكذلك كان الحال بالنسبة للدعوة دون أي تنظيم، ولكن تم تنظيم هذه الأمور، بعد أن قام طلبة العلم والعلماء بإصدار أنظمة وتعليمات، وتشكيل لجان لتصحيح هذه الأوضاع، وتحديدًا فيما يتعلق المنابر، وذلك بداية من توليه الوزارة.

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: كانت منابر الجمعة منبر من لا منبر له وكان هناك مقاومة من البعض وقلنا لمن لا يتبع الأنظمة "ارتاح واستريح"#الراصد pic.twitter.com/jy3FHTsH55 — الراصد (@alraasd) December 4, 2022

انتظام الأوضاع

وأوضح آل الشيخ في حواره لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية” أن الأوضاع انتظمت ولكن كان هناك مقاومة من البعض تجاه الالتزام بالتعليمات، فكان الرد لمن لا يتبع الأنظمة “ارتاح واستريح”.

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء الوطن واكتوينا بشرهم#الراصد pic.twitter.com/sU40HKatze — الراصد (@alraasd) December 4, 2022

وتابع: أعطيت ملف المخالفين والمتجاوزين أثناء عملي في إمارة الرياض وسمي الفكر الإخواني بالصحوي تلطيفًا وكان تدميريًا”.