بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ: إن منابر الجمعة كانت منابر من لا منبر له، وكذلك كان الحال بالنسبة للدعوة دون أي تنظيم، ولكن تم تنظيم هذه الأمور، بعد أن قام طلبة العلم والعلماء بإصدار أنظمة وتعليمات، وتشكيل لجان لتصحيح هذه الأوضاع، وتحديدًا فيما يتعلق المنابر، وذلك بداية من توليه الوزارة.
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: كانت منابر الجمعة منبر من لا منبر له وكان هناك مقاومة من البعض وقلنا لمن لا يتبع الأنظمة "ارتاح واستريح"#الراصد pic.twitter.com/jy3FHTsH55
— الراصد (@alraasd) December 4, 2022
وأوضح آل الشيخ في حواره لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية” أن الأوضاع انتظمت ولكن كان هناك مقاومة من البعض تجاه الالتزام بالتعليمات، فكان الرد لمن لا يتبع الأنظمة “ارتاح واستريح”.
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء الوطن واكتوينا بشرهم#الراصد pic.twitter.com/sU40HKatze
— الراصد (@alraasd) December 4, 2022
وتابع: أعطيت ملف المخالفين والمتجاوزين أثناء عملي في إمارة الرياض وسمي الفكر الإخواني بالصحوي تلطيفًا وكان تدميريًا”.