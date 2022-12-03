وزير الصحة المصري يعلق على ضرب الممرضات

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علق وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، على فيديو اعتداء ضابط على طاقم تمريض في مستشفى قويسنا المركزي.
وقال وزير الصحة من المستشفى: إن قانون المسؤولية الطبية في مجلس النواب، ولن أترك حقي أو حق العاملين معي، موضحًا أن التعدي اللفظي على الأطقم الطبية غير مقبول.
وتابع: أرجو اعتبار ما حدث لا يؤثر على العزيمة والإرادة، حيث تتابع المديرية التحقيقات وأتابع يوماً بيوم، وأنا هنا للدفاع عنكم وعندي تقييم كامل للأزمة وأي خطأ سيتم العقاب فيه.
وواصل: دورنا نبحث عن حقوقنا وغير مقبول تعدي أي شخص على مقدمي الخدمات الصحية، واستمروا في عملكم وحقكم سيأتي لكم، بالإضافة إلى حاجتنا إلى نقطة شرطة قوية بالمستشفى.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة فيديو لمشاجرة، ادعوا أنه داخل مستشفى قويسنا المركزي، التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، ظهرت فيها مشاجرة بعض العاملين في المستشفى من تمريض وعمال، وأشخاص آخرين من خارج المستشفى.
واستنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب شخص يدعي أنه ضابط طيار.
ووفقًا للنقابة في بيانها، تعدى الضابط بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة أخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات إثر تلك الواقعة.
وطالب نقيب التمريض الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أن النقابة أرسلت تليغراف لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب بالواقعة.