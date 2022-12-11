وزير الصحة: رسالتنا صحة الإنسان أولاً في جميع مضامينها

أكد وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، اليوم الأحد، أن القطاع الصحي شهد نقلة نوعية وتاريخية منذ عام 2020.

وقال وزير الصحة، جلسات ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، أن رسالة القطاع الصحي هي “صحة الإنسان أولا” في جميع مضامينها.

فيديو | وزير الصحة: رسالة القطاع الصحي "صحة الإنسان أولا" في جميع مضامينها.. وعام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بصدور الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/7yp0XTiXY4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

نقلة نوعية تاريخية

وأضاف وزير الصحة “في عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بصدور الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات”.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، و”دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية”، و”أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.