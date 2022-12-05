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يدعم سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية

وزير الصحة: نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يعزز حقوق المرضى

2022-12-05 الساعة 11:03
وزير الصحة: نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يعزز حقوق المرضى
المواطن - الرياض

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أكد وزير الصحة أهمية نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام ودورها في تعزيز سلامة المرضى.

دعم حقوق المرضى

وقال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل إن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يأتي تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص.

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سرعة البت في القضايا

وأضاف أن هذا الإجراء سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

 

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