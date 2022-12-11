وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المجهود الجماعي لأوبك بلس “أوبك +”، هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020.

وقال وزير الطاقة، خلال فعاليات ملتقى الميزانية 2023، إننا في أوبك بلس نسعى لأن نكون منظمين للسوق كما يحدث من البنوك المركزية.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: انتقلنا من الفترة الحرجة والصعبة عام 2020 إلى مانحن عليه اليوم #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/t2FN0GnJBO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

وأضاف أن أوبك بلس تسعى للحد من التقلبات وتعزيز فرص الاستثمار والاستمرارية في تمكين القطاع

حق القرار وتعزيز الثقة

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أذكر الجميع كيف كنا في أبريل 2020 وما وصلنا له الآن بعد تقلبات حادة في الأسواق.

ولفت وزير الطاقة إلى أن العمل الجماعي يستوجب التوافق لذلك من الأساس، وما زلت مصراً على أن يكون بكل دولة في أوبك بلس حق القرار وهذا ساعدنا في تعزيز الثقة.

فيديو | وزير الطاقة: أوبك بلس تسعى للحد من التقلبات وتعزيز فرص الاستثمار والاستمرارية في تمكين القطاع #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/ndH4bfY4Vh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

ملتقى ميزانية 2023

وانطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، و”دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية”، و”أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.