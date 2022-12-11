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نسعى لأن نكون منظمين للسوق كما يحدث من البنوك المركزية

وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020

2022-12-11 الساعة 11:42
وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المجهود الجماعي لأوبك بلس “أوبك +”، هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020.

وقال وزير الطاقة، خلال فعاليات ملتقى الميزانية 2023، إننا في أوبك بلس نسعى لأن نكون منظمين للسوق كما يحدث من البنوك المركزية.

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وأضاف أن أوبك بلس تسعى للحد من التقلبات وتعزيز فرص الاستثمار والاستمرارية في تمكين القطاع

حق القرار وتعزيز الثقة

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أذكر الجميع كيف كنا في أبريل 2020 وما وصلنا له الآن بعد تقلبات حادة في الأسواق.

ولفت وزير الطاقة إلى أن العمل الجماعي يستوجب التوافق لذلك من الأساس، وما زلت مصراً على أن يكون بكل دولة في أوبك بلس حق القرار وهذا ساعدنا في تعزيز الثقة.

ملتقى ميزانية 2023

وانطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، و”دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية”، و”أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.

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