وزير العدل يكلف نورة الغنيم مديرًا عامًا لصندوق النفقة

أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بتكليف الأستاذة نورة بنت عبدالله الغنيم بالعمل مديرًا عامًا لصندوق النفقة.

يذكر أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ودشن الصندوق مؤخرًا الموقع الإلكتروني الجديد ، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ وتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة.