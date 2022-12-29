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أداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية

وزير العدل يوجه بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة

2022-12-29 الساعة 3:50
وزير العدل يوجه بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد.

توثيق عقود الوزارة

وأوضحت وزارة العدل أنها تعمل مع عدد من الجهات والهيئات التي تشرف على القطاعات المتعددة، لدراسة توثيق عقودها ليراعى فيها جوانب العقد كافة من حقوق والتزامات؛ لتنفذ أمام قضاء التنفيذ كسند تنفيذي يحمي حقوق جميع الأطراف مع سرعة نفاذها وتحصيل الحقوق فيها.

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وبينت الوزارة أنها تهدف من إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة إلى إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق، وتعزيز العدالة الوقائية، وتمكين العدالة الناجزة، ودعم القطاع الحكومي والأفراد، ودعم المؤشرات العدلية، وتحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود.

دليل إجرائي

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يمر بعدد من المراحل وفق دليل إجرائي يبدأ بإيجاد أساس قانوني وتوثيقي لاعتبار العقد كسند تنفيذي، مع دراسة واقع العقد وأثر اعتماده كسند تنفيذي، ومن ثم المراجعة القانونية للعقد، وتنتهي بالربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة لاعتماد العقد وإطلاقه.

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