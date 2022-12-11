وزير المالية: اقتصاد المملكة خرج من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية

انطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن عجز الميزانية وصل قبل خمس سنوات إلى 15% من الناتج المحلي، وهو ما شكل تحديا كبير للجميع بالمملكة، وكان السبب الرئيسي وراء إطلاق برنامج التوازن المالي.

فيديو | وزير المالية: انتقلنا من مرحلة برنامج التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية#ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/TwJxlbE0si — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

الاستدامة المالية

وأضاف أنه خلال سنوات العجز تم سحب ما يتجاوز تريليون ريال من الاحتياطات لسد العجز، مشددا على أنه كان المهم عدم الاستمرار في السحب من الاحتياطات حتى تنتهي، خاصة أن مرحلة خدمة الدين تكون عالية أيضا.

وحول وجود إيرادات نفطية، قال الجدعان إنه ليس عيبا أن يكون هناك مواد يتم استخدامها بكفاءة، لافتا إلى أن هناك دول لا تستطيع استخدام مواردها.

ولفت إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية كانت هناك إصلاحات كبيرة جداً، خاصة أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط، لكن في نهاية 2021 كانت تغطي 40% من الإنفاق، وهو ما يعني أن الاعتماد على إيراد يأتي من مصدر متذبذب خطر جداً وهو ما سبب العجز السابق.

وأكد الجدعان أن اقتصاد المملكة خرج حالياً من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية.