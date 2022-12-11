وزير المالية: اقتصاد المملكة خرج من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية

تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج
انطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن عجز الميزانية وصل قبل خمس سنوات إلى 15% من الناتج المحلي، وهو ما شكل تحديا كبير للجميع بالمملكة، وكان السبب الرئيسي وراء إطلاق برنامج التوازن المالي.
فيديو | وزير المالية: انتقلنا من مرحلة برنامج التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية#ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/TwJxlbE0si
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022
وأضاف أنه خلال سنوات العجز تم سحب ما يتجاوز تريليون ريال من الاحتياطات لسد العجز، مشددا على أنه كان المهم عدم الاستمرار في السحب من الاحتياطات حتى تنتهي، خاصة أن مرحلة خدمة الدين تكون عالية أيضا.
وحول وجود إيرادات نفطية، قال الجدعان إنه ليس عيبا أن يكون هناك مواد يتم استخدامها بكفاءة، لافتا إلى أن هناك دول لا تستطيع استخدام مواردها.
ولفت إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية كانت هناك إصلاحات كبيرة جداً، خاصة أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط، لكن في نهاية 2021 كانت تغطي 40% من الإنفاق، وهو ما يعني أن الاعتماد على إيراد يأتي من مصدر متذبذب خطر جداً وهو ما سبب العجز السابق.
وأكد الجدعان أن اقتصاد المملكة خرج حالياً من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية.
فيديو | وزير المالية: الوفرة أهم من ارتفاع الأسعار#ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/MPXi4nra6N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022