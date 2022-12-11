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الإيرادات غير النفطية تغطي 40% من الإنفاق

وزير المالية: اقتصاد المملكة خرج من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية

2022-12-11 الساعة 10:49
وزير المالية: اقتصاد المملكة خرج من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية
المواطن - فريق التحرير

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انطلق صباح اليوم الأحد، ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن عجز الميزانية وصل قبل خمس سنوات إلى 15% من الناتج المحلي، وهو ما شكل تحديا كبير للجميع بالمملكة، وكان السبب الرئيسي وراء إطلاق برنامج التوازن المالي.

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الاستدامة المالية

وأضاف أنه خلال سنوات العجز تم سحب ما يتجاوز تريليون ريال من الاحتياطات لسد العجز، مشددا على أنه كان المهم عدم الاستمرار في السحب من الاحتياطات حتى تنتهي، خاصة أن مرحلة خدمة الدين تكون عالية أيضا.

وحول وجود إيرادات نفطية، قال الجدعان إنه ليس عيبا أن يكون هناك مواد يتم استخدامها بكفاءة، لافتا إلى أن هناك دول لا تستطيع استخدام مواردها.

ولفت إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية كانت هناك إصلاحات كبيرة جداً، خاصة أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط، لكن في نهاية 2021 كانت تغطي 40% من الإنفاق، وهو ما يعني أن الاعتماد على إيراد يأتي من مصدر متذبذب خطر جداً وهو ما سبب العجز السابق.

وأكد الجدعان أن اقتصاد المملكة خرج حالياً من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية.

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