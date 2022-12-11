وزير النقل يكشف المشاريع المستفادة من الميزانية

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كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن حصة وزارة النقل من الميزانية العام المقبل ستوجه إلى المشاريع ذات الأولوية.
فيديو | أين ستوجه حصة وزارة النقل من الميزانية العام المقبل؟ ..قد يهمّك أيضاً
التفاصيل مع وزير النقل صالح الجاسر #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/KLZ10hXPp6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022
وقال الجاسر في لقاء مع ملتقى الميزانية 2023، على قناة الإخبارية، إن الجيد قبل ذلك أن الاستثمارات القائمة والمخططة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية معظمها لا يأتي من الميزانية العامة، وإنما يأتي من القطاع الخاص بما فيه الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والمشاريع الكبرى بالمملكة.
وتابع: إضافة إلى ما يقدم إلى الميزانية العامة وهو شيء كبير ستوظف هذه الاستثمارات الكبيرة في مشاريع الأولوية وقطاع الطيران، وقطاع السكك الحديدية، وقطاع النقل الجوي، وتحسين مستوى الجودة، والسلامة في الطرق، وتنفذ الطرق ذات الأولوية الاستراتيجية حتى حسب الاستراتيجيات المختلفة.