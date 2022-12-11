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معظم المشاريع لا تأتي من الميزانية

وزير النقل يكشف المشاريع المستفادة من الميزانية

2022-12-11 الساعة 4:03
وزير النقل يكشف المشاريع المستفادة من الميزانية
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن حصة وزارة النقل من الميزانية العام المقبل ستوجه إلى المشاريع ذات الأولوية.

لا يأتي من الميزانية العامة

وقال الجاسر في لقاء مع ملتقى الميزانية 2023، على قناة الإخبارية، إن الجيد قبل ذلك أن الاستثمارات القائمة والمخططة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية معظمها لا يأتي من الميزانية العامة، وإنما يأتي من القطاع الخاص بما فيه الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والمشاريع الكبرى بالمملكة.

مشاريع الأولوية

وتابع: إضافة إلى ما يقدم إلى الميزانية العامة وهو شيء كبير ستوظف هذه الاستثمارات الكبيرة في مشاريع الأولوية وقطاع الطيران، وقطاع السكك الحديدية، وقطاع النقل الجوي، وتحسين مستوى الجودة، والسلامة في الطرق، وتنفذ الطرق ذات الأولوية الاستراتيجية حتى حسب الاستراتيجيات المختلفة.

 

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