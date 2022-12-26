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بشأن قرار منع تعليم النساء

وزير تعليم طالبان: لو ألقوا قنبلة ذرية لن نتراجع

2022-12-26 الساعة 9:43
وزير تعليم طالبان: لو ألقوا قنبلة ذرية لن نتراجع
الموطن - فريق التحرير

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قال وزير التعليم العالي التابع لحركة طالبان، محمد نديم، إنهم لو ألقوا عليه قنبلة ذرية لن تتراجع طالبان عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء.

الاستعداد للعقوبات

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أمس الأحد: مستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي.

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وأدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الأحد، قرار حركة طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان.

موقف الاتحاد الأوروبي

وقال بوريل في بيان، إن الاتحاد الأوروبي، كواحد من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني، يدعو طالبان إلى التراجع عن قرارها بشكل فوري كجزء من التزامها باحترام القانون والمبادئ الإنسانية الدولية.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيجري تقييمًا لتأثير القرار على مواصلته تقديم المساعدة للشعب الأفغاني.

كما أعلنت 3 منظمات إغاثية أجنبية، أنها ستعلق عملها في أفغانستان، بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل، بحسب بيان.

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