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سواء بذبحة صدرية أو نوبات قلبية

وزير مصري: 48% من وفيات المصريين بسبب القلب

2022-12-18 الساعة 9:27
وزير مصري: 48% من وفيات المصريين بسبب القلب
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، أن نسبة الوفاة بأمراض القلب تمثل 48% في مصر سنويًّا، سواء بذبحة صدرية أو نوبات قلبية.

التفاصيل

وأردف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، والمذاع عبر قناة دي إم سي، أن الصحة المصرية قامت بالتنسيق مع المبادرات الرئاسية لمعرفة معدل الوفاة، مؤكدًا أهمية المبادرة “في إنقاذ حياة المرضى من الذبحة الصدرية وضرورة التعامل معه في الساعة الأولى من المرض، والتواصل مع المريض عبر الهاتف والتصرف خلال دقائق معدودة”.

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وشدد على قيام الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الكفاءات التشغيلية لمشروع الرعايات والحضانات والطوارئ، متابعًا: “في كل ثانية حياة، معناه أن حياة الإنسان ممكن تتوقف مع أي تأخير في التعامل مع حياته بالثانية”.

واختتم خالد عبدالغفار، أن “وزارة الصحة ليست وزارة للمرضى فقط ولكن أيضًا للأصحاء، وذلك لما لها من دور تثقيفي وتوعوي في نشر الوعي الصحي لكل الأمراض من خلال قيامها بمبادرات صحية والتوعية من مخاطر بعض الأمراض”.

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