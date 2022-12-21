وسيطة زواج تكشف الأعمار التي يفضلها طالبو الزواج

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أوضحت أم أحمد، وسيطة زواج، تفاصيل حول خدمة وساطة الزواج والأعمار التي يفضلها طالبو الزواج، مشيرة إلى أنها تحدد السعر حسب الراتب.
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وسيطة زواج تكشف أساليب احتيال الخاطبات.. وتنصح بهذه الطريقة للجادين وتروي موقف طريف لها في البدايات #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/499w4UMRYL
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 20, 2022
وقالت أم أحمد في لقاء لها مع برنامج سيدتي على قناة الإخبارية: إنها تهتم بالتحدث مع المقبلين على الزواج قبل أن تباشر بتزويجهم، مشيرة إلى أن بعضهم يرفض التوسط لهم في الزواج.
عن تفاصيل عملها، ذكرت أم أحمد أنها تقدم استمارة للمتقدم على الزواج يوضح فيها اسمه وسنه وتعليمه ووظيفته.
وبشأن الأعمال التي يفضلها الشباب وكبار السن المقبلين على الزواج، أشارت إلى أن الشباب يطلبون امرأة في الثلاثين من عمرها بحجة أنها تكون عاقلة أكثر من صغيرات السن، في حين يطلب كبار السن امرأة صغيرة ترجع لهم شبابهم.
وأوضحت أم أحمد أن هذا الاعتقاد خاطئ، لأن الفتيات حينها تكون في كامل طاقتهن بعكس كبار السن، مؤكدة أنه يجوز للمرأة أن تتزوج بأصغر منها بنحو 7 سنوات مثلًا، لكن لا يفضل أن تتزوج شابًّا بعمر ابنها.
لفتت أم أحمد أن أسعارها ليست ثابتة، بل إنها تحدد السعر حسب الراتب، مشيرة إلى أنها تراعي ظروف الشباب حديثي التوظيف.
مهند عاطي السلمي
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