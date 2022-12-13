وصول تحديث iOS16.2 لأجهزة الآيفون رسميًّا لجميع المستخدمين

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، صانع محتوى تقني ومهتم بالبرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، عن تحديث جديد للآيفون.

رسميًّا

وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: وصل الآن رسميًّا، تحديث iOS16.2 لأجهزة الآيفون لجميع المستخدمين.

ويحتوي تحديث iOS16 على إصلاحات وتحسينات للنظام، منها شاشة قفل بتصميم جديد توفر طرقًا جديدة للتخصيص، وأدوات لعرض المعلومات في لمحة واحدة، فضلًا عن ربط شاشة القفل بتركيز معين واستخدام فلاتر التركيز لاستبعاد المحتوى المشتت للانتباه في التطبيقات.

وكذلك تحديثات كبيرة لتطبيق الرسائل تتيح لك تحرير الرسالة التي أرسلتها توًّا أو استرجاعها. وأيضًا البحث العام المرئي الذي يسمح لك برفع العنصر الرئيسي في الصورة من الخلفية ونسخه ولصقه في تطبيقات مثل البريد والرسائل والخرائط والمحفظة وصحتي.