وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية بمسمى (مساعد تنفيذي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعد تنفيذي.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- مهارات ممتازة في التواصل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (أوفيس).

الغرض من الوظيفة:

– أداء مجموعة متنوعة من المهام الإدارية والدعم الإداري، بما في ذلك إدارة جدول المواعيد، وإجراء ترتيبات السفر.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا