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وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

2022-12-19 الساعة 10:49
وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية بمسمى (مساعد تنفيذي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعد تنفيذي.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- مهارات ممتازة في التواصل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (أوفيس).

الغرض من الوظيفة:

– أداء مجموعة متنوعة من المهام الإدارية والدعم الإداري، بما في ذلك إدارة جدول المواعيد، وإجراء ترتيبات السفر.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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