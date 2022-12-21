وظائف إدارية شاغرة بفروع بوبا للتأمين

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.
وأوضحت شركة بوبا العربية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تميز تجربة العملاء (جدة).
– مدير التسعير (الرياض).
وأوضحت شركة بوبا العربية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء وحتى 20 يناير 2023.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).