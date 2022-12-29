وظائف إدارية شاغرة في شركة تنفيذ

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض
أعلنت شركة تنفيذ، إحدى شركات مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض
وأبرزت شركة تنفيذ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول التوظيف.
– أخصائي تأهيل.
وأوضحت شركة تنفيذ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)