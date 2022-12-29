وظائف إدارية شاغرة في شركة تنفيذ

أعلنت شركة تنفيذ، إحدى شركات مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض

تفاصيل وظائف شركة تنفيذ

وأبرزت شركة تنفيذ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول التوظيف.

– أخصائي تأهيل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تنفيذ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)