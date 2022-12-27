وظائف إدارية شاغرة في شركة ثقة

أعلنت شركة ثقة لخدمات الأعمال والحلول الذكية للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل الوظائف

وأبرزت شركة ثقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول إداري: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– أخصائي شريك أعمال التطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ثقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)