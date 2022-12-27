وظائف إدارية شاغرة في شركة ثقة

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء
أعلنت شركة ثقة لخدمات الأعمال والحلول الذكية للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة ثقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول إداري: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل شهادة البكالوريوس.
– أخصائي شريك أعمال التطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت شركة ثقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)