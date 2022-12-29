وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول إدارة الميزانية.
– أخصائي أول مراجعة الحسابات.
– خبير اقتصادي.
– مدير أول إدارة المرافق.
– مدير إدارة البيانات.
– محلل تطوير الأعمال.
وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)