وظائف إدارية وصحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية- عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مالي.

– محلل ميزانية.

– طبيب مقيم/ العناية المركزة.

– طبيب مقيم/ خدمة علاج السمنة.

آلية التقديم :

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 28 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)