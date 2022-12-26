وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب/ خريجي المحاسبة.

– أخصائي تقني/ خريجي تقنية المعلومات.

– أخصائي توظيف أول.

– مهندس مدني/ للخريجين.

– مهندس ميكانيكي/ للخريجين.

– مهندس كهرباء/ للخريجين.

– مهندس تخطيط المواد.

– مهندس مبيعات.

– مستشار تقني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)