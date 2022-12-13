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وظائف إدارية وهندسية وصحية في نيوم

2022-12-13 الساعة 9:42
وظائف إدارية وهندسية وصحية في نيوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وصحية لدى شركائها برواتب تصل (7,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أمين مستودع:

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– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.
– لغة إنجليزية.

2- مهندس مدني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

3- ممرض:
– شهادة معتمدة من وزارة الصحة.
– خبرة 3 سنوات على الأقل.

4- موظف استقبال:

– درجة البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال.
– إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.

5- مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة:

– درجة دبلوم في إدارة الأعمال أو تخصص ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات من الخبرة في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة.
– راتب يصل إلى 7,000 ريال.

أماكن العمل:

– نيوم، تبوك، ضباء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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