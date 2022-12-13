وظائف إدارية وهندسية وصحية في نيوم

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أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وصحية لدى شركائها برواتب تصل (7,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أمين مستودع:
– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.
– لغة إنجليزية.
2- مهندس مدني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
3- ممرض:
– شهادة معتمدة من وزارة الصحة.
– خبرة 3 سنوات على الأقل.
4- موظف استقبال:
– درجة البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال.
– إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
5- مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة:
– درجة دبلوم في إدارة الأعمال أو تخصص ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات من الخبرة في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة.
– راتب يصل إلى 7,000 ريال.
أماكن العمل:
– نيوم، تبوك، ضباء.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.
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